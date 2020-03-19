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    Високопосадовцю Мін’юсту, викритому СБУ на вимаганні хабара, повідомлено про підозру

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    Високопосадовцю Мін’юсту, викритому СБУ на вимаганні хабара, повідомлено про підозру
    Фото: пресцентр СБУ

    За хабар посадовець обіцяв не здійснювати перевірок стосовно дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та заходів контролю господарської діяльності вказаних підрозділів

    Викритому Службою безпеки України високопосадовцю Міністерства юстиції України повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації було затримано «на гарячому».

    За даними слідства, посадовець вимагав і щомісяця отримував від підпорядкованих керівників установ виконання покарань хабар. Натомість він обіцяв не здійснювати перевірок стосовно дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та заходів контролю господарської діяльності вказаних підрозділів.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Заходи із викриття проводилися Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, УСБУ у Волинській області, спільно з детективами НАБУ, САП,  Управлінням внутрішньої безпеки ДКВС, органами юстиції.

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