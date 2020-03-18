Слідчі викрили працівника Київводоканалу на хабарі (фото)



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Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання неправомірної вигоди Фото: Нацполіція

Працівник Київводоканалу підозрюється у вимаганні 15 тис. грн хабара

Слідчі Головного управління поліції в Києві спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримали працівника акціонерного товариства «Київводоканал», який вимагав та отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники поліції встановили, що до 50-річного киянина зателефонував невідомий та представився працівником водоканалу. Чоловік повідомив, що прибуде на фірму, аби перевірити можливі порушення з підключення мереж водопостачання.

Після огляду працівник товариства повідомив підприємцю про виявленні на фірмі порушення, за результатами якого має виписати припис, що передбачає штраф та додаткові затрати на їх технічне усунення. Проте за 15 тис. гривень він пообіцяв скласти позитивний акт про результати цієї перевірки.

Під час отримання неправомірної вигоди правоохоронці затримали 48-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.