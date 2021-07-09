Через Atlas Weekend наземний транспорт Києва три дні працюватиме довше

Роботу столичного транспорту подовжено на годину

Щоночі проти 10, 11, 12 липня низка маршрутів столичного наземного громадського транспорту працюватиме на годину довше через проведення фестивалю Atlas Weekend. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Буде подовжено роботу маршрутів:

автобусних – №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

тролейбусних – №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 37, 41, 43, 45;

трамвайних – №№ 8, 28.

Також буде забезпечено чергування резервних тролейбусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.

Нагадаємо, 9 липня роботу столичного метрополітену буде подовжено на годину через проведення фестивалю Atlas Weekend.

Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

Фестиваль проходить 5-11 липня. Серед цьогорічних хедлайнерів – Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

На час проведення Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи.

У зв'язку з сильним шумом, який не стихає після 23:00, кияни закликають перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend із території ВДНГ на іншу локацію

Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.