Російський співак Меладзе, попри протести, виступив на Atlas Weekend (фото)
Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі
У четвер, 8 липня, російський співак Валерій Меладзе все ж виступив на Atlas Weekend. Він став «одним із хедлайнерів четвертого дня фестивалю».
Організатори вирішили не скасовувати його виступ попри протести громадських організацій та концерт для Лукашенка.
Як відомо напередодні російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!» на каналі «Україна».
Згодом заслужений артист України, соліст Національного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу.
Причина такого рішення – запрошення на телепроєкт опального співака Валерія Меладзе, «який не знає відповіді на питання «Чий Крим».
Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі. Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших артистів РФ.
Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином». Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі.
Читайте також: