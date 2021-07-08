Російський співак Меладзе, попри протести, виступив на Atlas Weekend (фото)

Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі

У четвер, 8 липня, російський співак Валерій Меладзе все ж виступив на Atlas Weekend. Він став «одним із хедлайнерів четвертого дня фестивалю».

Організатори вирішили не скасовувати його виступ попри протести громадських організацій та концерт для Лукашенка.

Як відомо напередодні російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!» на каналі «Україна».