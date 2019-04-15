Вітчизняна світлосигнальна система «Фотон» вже встановлена на чотирьох аеродромах



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За три роки вдалось зробити систему «Фотон» повністю незалежною від імпорту

Нова система світлосигнального обладнання «Фотон» українського виробництва днями була офіційно прийнята на постачання Збройних Сил України. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Фотоном» вже обладнали чотири військові аеродроми. Так, нещодавно розгорнули систему й на Черкащині.

Обладнання має гарантію 5 років чи 5 тис. годин. На аеродромі у Хмельницькій області, де воно й тестувалося, комплект безвідмовно працює вже протягом трьох років.

«Над створенням комплекту ми працювали із підприємством-виробником понад три роки. Серед головних вимог до нього – застосування сучасних технологій, відповідність міжнародним стандартам та найголовніше – незалежність від закордонних постачальників. Це нам вдалося реалізувати», - розповів провідний спеціаліст Повітряних Сил Володимир Манаєнков.

Він також додав, що найближчим часом світлосигнальне обладнання також планують встановити на військових аеродромах Вінниччини та Полтавщини. Крім того, є замовлення на поставку комплектів до авіаційних частини Сухопутних військ та Військово-морських сил.