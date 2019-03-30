ЗСУ знищили форпост бойовиків, який росіяни описували як «основу для оборони Донецька»



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Знищений форпост бойовиків на Донбасі

З форпосту «Крокодил» бойовики контролювали дорогу Красногорівка-Мар'їнка

Українські військові знищили форпост бойовиків на околиці Петровського району Донецька. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц».

«Форпост російсько-окупаційних військ «Крокодил», з якого контролювалася дорога Красногорівка-Мар'їнка, знищений», - написав офіцер.

Військовий додав, що рішення про знищення форпосту було прийнято завдяки вмілим та професійним діям воїнів ОС і для збереження їх життя і здоров'я.

Як зазначили у 24 Окремій мобілізованій бригаді імені короля Данила на сторінці в Facebook, на російських сайтах форпост «Крокодил» описували як «опору і основу для оборони Донецька із західного напрямку».

«Саме звідти бойовики здійснювали систематичні обстріли із застосуванням ПТРК, СПГ, ДШК, а також мінометів калібру 82 мм», - повідомили в бригаді.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.