Вітренко назвав умову, за якої він піде з Міненерго

Чиновник має намір повернутися в приватний бізнес

Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що планує піти з Міністерства енергетики, якщо Верховна Рада не призначить його повноцінним керівником відомства.

Як Вітренко розповів в інтерв'ю виданню «День», якщо його не призначать міністром, то він покине Міненерго і буде займатися приватним бізнесом.

«Поїду до сім'ї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя і так далі. Раніше я займався інвестиційним банківським бізнесом. Ми теж почали дивитися... на певні ІТ-проекти, стартапи, які викликають зацікавленість. Після нетривалого відпочинку зможу займатися цим», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко запропонував як варіант вирішення проблем на ринку газу, зокрема, розблокування транзиту газу з Середньої Азії і експорту газу «незалежними компаніями з Росії».

Нагадаємо, що Верховна Рада не призначила Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України - міністром енергетики. Таке рішення підтримали 186 народних депутатів при необхідних 226.

Однак Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 21 грудня.

Напередодні його мати Наталія Вітренко записала відео на захист свого сина. Вітренко обурилась, що її сина спочатку позбавили премії за перемогу над Газпромом, а потім не дали крісло міністра.

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