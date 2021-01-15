Якщо самостійно не обрали постачальника газу, за вас це зробить ОТГ – Вітренко про нові ініціативи

За словами Вітренка, захист споживачів газу має базуватися на європейській практиці

Україні потрібні нові правила захисту споживачів на ринку газу. Зокрема, це стосується вразливих споживачів. Про це заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко у своєму Facebook.

За його словами, захист споживачів має базуватися на європейській практиці.

«В Європі є такі варіанти, коли постачальників обирають об’єднання споживачів. У них і більше ринкової сили для того, щоб отримувати кращі умови від постачальників. Крім того, вони можуть для цього виділити професійну людину. В Україні для цього можна використовувати об’єднані територіальні громади. Вони будуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. При чому це буде за замовченням, тобто якщо ви самостійно не обрали постачальника, за вас це зробить ОТГ», – пояснив Вітренко.

Також це буде стосуватися тих споживачів, чиїм постачальником автоматично став «постачальник останньої надії», зараз це «Нафтогаз».

«Для реалізації цього варіанту потрібні законодавчі зміни, але депутати фракції «Слуга народу» пообіцяли над цим попрацювати», – додав Вітренко.

За його словами, альтернативою ОТГ можуть бути і місцеві органи влади тощо.

Нагадаємо, постанову Кабінету міністрів України щодо тарифів ухвалять 15 або 18 січня, а нові тарифи буде затверджено 19 січня.

Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.