Вітренко очолив Міністерство енергетики: рішення уряду

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері

Колишнього виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка призначили на посаду першого заступника і виконувача обов'язки міністра енергетики.

Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 21 грудня.

Призначення Вітренка також підтвердив журналістам представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Крім того, як вже відомо, Кабмін звільнив Ольгу Буславець із посади першого заступника міністра енергетики за її заявою.

Раніше Главком повідомляв, що Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго. Він подав декларацію як кандидат на цю посаду.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада провалила його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, причиною недовіри став невиправдано великий розмір винагороди, отриманий Вітренком як бонуси від «Нафтогазу».

Оскільки його не призначили міністром, то уряд має право призначити його заступником і зробити виконувачем обов’язків глави відомства.

На вихідних Вітренко заявив, що буде висуватись на міністра вдруге, тобто він пішов шляхом Шкарлета, який керував міністерством пів року у статусі виконувача обов’язків.



