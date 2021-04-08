Вітренко спростував інформацію про свою відставку

«Наразі я продовжую виконувати обов‘язки міністра енергетики», – Вітренко

Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко назвав чутками інформацію про свою відставку. Він повернувся до виконання своїх обов‘язків після відрядження в Катар. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Вітренко зазначив, що він продовжує виконувати обов‘язки міністра й готується до поїздки в складі офіційної української делегації в межах закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні.

«Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього», – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що виконувач обов‘язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Про цеінформувала «Економічна правда» з посиланням на свої джерела. За даними співрозмовників видання, Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Нагадаємо, що 14 лютого Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністр.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.

Також зазначимо, що напередодні Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу».