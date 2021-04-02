285 млн грн за пів року. Зарплата чиновника Вітренка у 50 разів більша, ніж у президента США

Щомісяця Вітренко брав собі із бюджету в середньому 47,5 мільйонів гривень

Виконувач обов‘язків міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 285 мільйонів гривень зарплати у «Нафтогазі»...

285 МІЛЬЙОНІВ!

ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!

На ДЕРЖАВНОМУ підприємстві!

І це лише за ПІВ року (!!!) роботи (виконавчим директором «Нафтогазу» Вітренко працював до липня 2020-го, після чого Зеленський забрав його в Уряд)!

Виходить, щомісяця Вітренко брав собі із бюджету в середньому 47,5 мільйонів гривень. Це в 50 РАЗІВ більше за місячну зарплату президента США!

За які заслуги?! Може, тарифи знизив? Та ж ні! Навпаки – тільки вкотре підвищив! І тепер зрозуміло, для чого.

Щоби було із чого сотні мільйонів премії собі коханому брати.

Аж пече від несправедливості, правда? А хочете, щоб так не було? Тоді голосуйте правильно.

Є прекрасна свободівська ініціатива – узалежнити розмір зарплат чиновників від зарплат простих українців. Встановити максимально допустиму 5-кратну різницю між ними. І ні гривнею більше.

Отоді буде справедливість. І працювати будуть набагато краще. Бо буде стимул – чим краще житимуть прості українці, тим більшими будуть зарплати чиновників.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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