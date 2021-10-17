Вітренко займався внутрішніми розслідуваннями в «Нафтогазі», а не вчасною купівлею газу – ексменеджер «Нафтогазу»

Отто Ватерландер про Вітренка: «Коли він потрапляє під тиск, то звинувачує всіх інших, крім себе»

Колишній головний виконавчий директор групи «Нафтогаз» Отто Ватерландер назвав останні заяви голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка спробами знайти «цапа відбувайла» для пояснення його власних помилок.

«Як завжди, його погляд на «Нафтогаз» та ринок газу є суб'єктивним і ґрунтується на хибних твердженнях та маніпуляціях. І, як завжди, коли він потрапляє під тиск, то звинувачує всіх інших, крім себе. Я утримаюся від коментування кожного його звинувачення, проте питання закупівлі газу та безперебійності поставок потребує відповіді, оскільки важливо, щоб він та, що важливіше, народ України чітко розуміли його особисту відповідальність», – заявив Ватерландер на власній сторінці в Facebook.

На думку екстопменеджера «Нафтогазу», Юрій Вітренко занадто переймався внутрішніми розслідуваннями.

«Ідея щодо того, що за безперебійність поставок відповідає одна людина, вповноважена на це в організації, у даному випадку – це я, є сміхотворною. У будь-якій національній нафтогазовій компанії, що має таке саме стратегічне значення, як і «Нафтогаз», звичайно, питання гарантування безперебійності поставок буде основним, якщо не головним, обов‘язком голови правління. Голова правління як керівник компанії керує всіма основними аспектами її діяльності. Він визначає пріоритети, координує тактичні та стратегічні цілі всіх членів команди керівників вищої ланки. Насправді, він це знає і час від часу використовував свої повноваження, але, на жаль для усіх нас, у зовсім іншому напрямку. У випадку діючого голови правління, він був одержимий тим, щоб розпочати максимальну кількість внутрішніх розслідувань, і значна частина організації займалася, власне, цими розслідуваннями, а не зосереджувалася на бізнесі. Це паралізувало компанію, оскільки багато людей в організації обрали тактику «чекати інструкцій та не підставлятись», і це регулярно обговорювалося із членами наглядової ради», – ділиться деталями він.

Ватерландер стверджує, що команда компанії виконували всі вказівки Вітренка.

«Будь-які вказівки голови правління виконувалися, за винятком випадків, коли він блокував виконання своїх власних вказівок, ховаючись за фразами «це не те, що я мав на увазі» або «ми змінимо операційну модель», які вже стали притчею во язицех в компанії», – підкреслив колишній головний виконавчий директор групи «Нафтогаз».

Як зазначалося, в кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Водночас Банкова заспокоює українців: газу достатньо.

«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається до кінця 2022 року.

Нагадаємо, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

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