  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай планує закупити скраплений газ у США – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Китай може укласти угоду зі США, задля попередження енергетичної кризи - Китай планує закупити скраплений газ у США – ЗМІ
    Китай може укласти угоду зі США, задля попередження енергетичної кризи
    фото з відкритих джерел

    Китай занепокоєний паливною безпекою країни і хоче укласти довгострокові контракти зі США

    Великі китайські енергетичні компанії ведуть переговори з американськими експортерами щодо забезпечення довгострокових поставок скрапленого природного газу (СПГ).

    Це пов'язано зі зростанням цін на газ і дефіцитом електроенергії, що посилює занепокоєння з приводу паливної безпеки країни, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

    За даними видання, щонайменше п'ять китайських компаній, у тому числі велика державна компанія Sinopec і Китайська національна офшорна нафтова компанія (CNOOC), а також дистриб'ютори енергії, що підтримуються місцевими урядами, такі як Zhejiang Energy, ведуть переговори з американськими експортерами, переважно Cheniere Energy та Venture Global.

    Ці переговори можуть призвести до укладання угод на десятки мільярдів доларів, які ознаменують різке зростання імпорту СПГ із США до Китаю в найближчі роки.

    У розпал китайсько-американської торгової війни в 2019 році торгівля газом тимчасово припинялася. Будівництво об'єктів для експорту СПГ може тривати роками, і в Північній Америці є кілька проектів, які, як очікується, не зможуть почати експорт раніше середини цього десятиліття.

    За даними Reuters, переговори з американськими постачальниками розпочалися на початку цього року, але прискорилися в останні місяці на тлі одного з найбільших за останні десятиліття дефіцитів палива для опалення. Ціни на природний газ в Азії цього року підскочили більш ніж у п'ять разів, що викликало побоювання щодо нестачі електроенергії взимку.

    2Компанії зіткнулися з дефіцитом пропозиції (взимку) та зростанням цін. Переговори дійсно пожвавились з серпня», – сказало Reuters одне джерело з Пекіна.

    «Відчувши нещодавню значну нестабільність ринку, деякі покупці пошкодували, що не підписали достатньо довгострокових контрактів», – додало інше джерело з Пекіна.

    Джерела Reuters очікують, що про підписання нових угод буде оголошено найближчими місяцями. Приватна компанія ENN Natural Gas, очолювана колишнім головою найбільшого покупця Китаю, CNOOC, оголосила про 13-річну угоду з Cheniere в понеділок. Це була перша велика угода між США та Китаєм щодо СПГ із 2018 року.

    Нові закупівлі також зміцнять позиції Китаю як найбільшого покупця СПГ у світі, який цього року перейде від Японії.

    «Ми очікуємо, що до кінця року буде підписано більше угод. Це зумовлено, перш за все, світовою кризою у сфері енергетики та цінами, які ми зараз спостерігаємо ... Поставки зі США зараз виглядають привабливими», – сказало Reuters ще одне джерело з Пекіну.

    До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

    Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

    Нагадаємо, Росія шантажує Європу повторенням енергетичної кризи.

    Також промисловий сектор Європи почав скорочувати попит на природний газ.

    Читайте також:
    Теги: Росія США газ експорт Китай Європа торгівля ціни опалення Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай планує закупити скраплений газ у США – ЗМІ