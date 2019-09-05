«Геть за червону лінію!» У Києві проходить акція проти звільнення Цемаха (фото)



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Фото: Главком

Активісти вважають, що бранці Кремля самі б не бажали бути обміненими на таких людей, як Цемах

У Києві на Майдані Незалежності в ці хвилини триває акція протесту «Не перетинай червону лінію!» Люди зібралися, аби заявити владі – не можна переступати «червоні лінії».

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Отже, ввечері 5 вересня декілька сотень людей на Майдані протестують проти звільнення Володимира Цемаха, ключового свідка та фігуранта справи про збиття російськими терористами пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом.

«Геть за червону лінію», - скандують мітингувальники.

Зокрема, активісти вважають, що бранці Кремля самі б не бажали бути обміненими на таких людей, як Цемах.

Зазначимо, 5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

Член правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа MH17» Піт Плуг, який втратив трьох родичів у трагедії, побоюється, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах не буде доступний для слідства після його звільнення українським судом.

У свою чергу депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський вважає, що через звільнення з-під варти ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 бойовика Володимира Цемаха віносини між Украиною та Нідерландами і іншими європейськими партнерами погіршаться.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.



