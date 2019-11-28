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    Війна на Донбасі: окупанти сьогодні гатили з кулеметів і гранатометів

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    Війна на Донбасі: окупанти сьогодні гатили з кулеметів і гранатометів

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

    Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл Операція Об’єднаних сил
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