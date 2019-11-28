Війна на Донбасі: окупанти сьогодні гатили з кулеметів і гранатометів



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Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.