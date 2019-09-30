Саакашвілі заявив, що вже «не боїться приїхати в Грузію»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексгубернатор Одеської області зазначив, що добре себе почуває в Україні, але «втрачає свою батьківщину»

Експрезидент Грузії після повернення на батьківщину збирається зайнятися відновленням державності

Колишній президент Грузії і ексгубернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що в найближчі місяці збирається приїхати до Грузії

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Mtavari Arkhi.

Саакашвілі зазначив, що добре себе почуває в Україні, але «втрачає свою батьківщину».

За його словами, після свого повернення в Грузію він збирається зайнятися відновленням державності.

«Я творець сучасної грузинської державності, я патріот. Одного разу я перетнув український кордон, влада погрожувала заарештувати мене. Сьогодні я не боюся приїхати в Грузію», - додав він.

Як повідомлялося, 28 травня Володимир Зеленський скасував рішення п'ятого президента Петра Порошенка про позбавлення експрезидента Грузії, ексголови Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі громадянства України.

Нагадаємо, 23 вересня адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича заявив, що він готується повернутися в Україну.

До слова, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив 13 років позбавлення волі.