Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - генпрокурор



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Михайло Саакашвілі Фото: facebook.com

Генпрокурор не впевнений, чи існує ще кримінальна справа щодо Михайла Саакашвілі

Новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, якому нещодавно повернули українське громадянство, є вільною людиною. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє Рябошапка позицію екс-генпрокурора Юрія Луценка про те, що Міхеїл Саакашвілі є зрадником, новий генпрокурор сказав: «Це не зовсім питання до генерального прокурора, як мені здається. Якби Міхеїл Саакашвілі був зрадником, то, очевидно, було б відкрито провадження, і до нього застосовувалися певні заходи кримінального переслідування. Але на даний момент він вільна людина, він пересувається в межах нашої країни, наскільки я знаю, проти нього немає ніяких звинувачень», - заявив Рябошапка.

Водночас Рябошапка не зміг дати чітку відповідь, чи ще існують кримінальні провадження проти Саакашвілі, сказавши, що цю інформацію треба уточнити.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.