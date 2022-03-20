Міноборони Великої Британії оцінило воєнні «успіхи» росіян

Здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей РФ у перші дні вторгнення

В Міністерстві оборони Великобританії вважають, що наступ сил Російської Федерації в Україні уповільнився через нездатність взяти контроль у повітряному просторі. Як йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter, повітряні сили України і сили протиповітряної оборони продовжують ефективно захищати український повітряний простір.

«Росія не змогла отримати контроль у повітрі і головним чином покладається на дистанційну зброю, яка вистрілює з зони відносної безпеки у російському повітряному просторі, аби вражати цілі в межах України», – наголошується у повідомленні.

При цьому, зазначається, що здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей у перші дні конфлікту і постійна нездатність росіян добитися цього «значно притупила їхній операційний прогрес».

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