Військові медики з ЄС і НАТО лікуватимуть чехів від Covid-19



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Військові медики зі США надаватимуть допомогу колегам у Чехїі протягом 90 днів

Мова йде загалом про 300 військових медичних фахівців

Ческий уряд на надзвичайному засіданні 22 жовтня погодився, щоб військові медичні працівники з країн НАТО та Євросоюзу прибули до країни і надали допомогу в складній епідеміологічній ситуації.

Зазначається, що мова йде загалом про 300 військових медичних фахівців.

Чеське міністерство оборони вже проводить перемовини про приїзд першої групи, яка складатиметься з 28 військових медиків зі Сполучених Штатів Америки.

Як зазначив міністр оборони Чехії Любомир Метнар, «американська армія нам запропонувала допомогу, щоб здолати епідемію коронавірусу. Ми домовляємось про приїзд 28 лікарів і медичних працівників, які мають досвід в боротьбі з Covid-19 у США».

Міністр також повідомив, що військові медики зі США надаватимуть допомогу колегам у Чехїі протягом 90 днів, «служитимуть без зброї й під наглядом чеських медичних працівників».

Щодо надання допомоги в боротьбі з коронавірусом міністерство оборони Чехії також веде переговори з Німеччиною.

Кількість нових випадків Covid-19, загалом хворих і померлих через коронавірус у Чехії зростає ще з липня. Останнім часом майже кожен день приносить новий рекорд за числом виявлених хворих, почав зростати й відсоток смертності. 21 жовтня повідомили, що протягом лише одного попереднього дня в Чехії, з населенням понад 10,7 мільйона людей, виявили майже 12 тисяч нових випадків захворювання, кількість померлих за час пандемії перевищила 1600.

Як повідомлялося, мер столиці Чехії заявив, що піде волонтером у лікарню для хворих на Covid-19.

Також на всій території Чехії з 22 жовтня почав діяти локдаун: закриті магазини, крім продовольчих і аптек, не працюють школи, виші і багато бізнесів, людям рекомендували залишатися вдома, на вулицях запровадили масковий режим.