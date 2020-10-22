У лікарнях Київщини понад 600 пацієнтів із Covid-19 на кисневій підтримці
У лікарнях Київської області збільшили кількість точок доступу до кисню
У Київській області до 18 збільшили кількість госпітальних баз, призначених для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
«Продовжуємо забезпечувати госпітальні бази всім необхідним. У черговий раз збільшили кількість точок доступу до кисню. Якщо на початку їх було 57, зараз їх – 845. Це особливо актуально, тому що на Київщині щодня стає більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – сказав він.
За його словами, наразі в лікарнях Київщині 634 пацієнти на кисневій підтримці через коронавірус, 25 з них знаходяться на штучній вентиляції легень.
«Просимо всіх берегти своє здоров‘я, та не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – звернувся до мешканців Київщини Володін.
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Як повідомлялося, станом на ранок 22 жовтня у Київській області зафіксовано 13688 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 269 осіб.