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    У лікарнях Київщини понад 600 пацієнтів із Covid-19 на кисневій підтримці

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    У лікарнях Київщини понад 600 пацієнтів із Covid-19 на кисневій підтримці

    У лікарнях Київської області збільшили кількість точок доступу до кисню

    У Київській області до 18 збільшили кількість госпітальних баз, призначених для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «Продовжуємо забезпечувати госпітальні бази всім необхідним. У черговий раз збільшили кількість точок доступу до кисню. Якщо на початку їх було 57, зараз їх – 845. Це особливо актуально, тому що на Київщині щодня стає більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – сказав він.

    За його словами, наразі в лікарнях Київщині 634 пацієнти на кисневій підтримці через коронавірус, 25 з них знаходяться на штучній вентиляції легень.

    «Просимо всіх берегти своє здоров‘я, та не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – звернувся до мешканців Київщини Володін.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      322829
    • Хворіють
      181938
    • Одужали
      134898
    • Померли
      6043

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 жовтня у Київській області зафіксовано 13688 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 269 осіб. 

    Київщина лікарня епідемія коронавірус
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