Військові пенсіонери перекрили центр Львова і трасу в області

Протестувальники вимагають підвищити пенсії військовослужбовцям

У середу, 17 січня, близько 12:00 приблизно 300 осіб перекрили рух на вул. Винниченка у центрі Львова з вимогою підвищення пенсій. В акції приймають участь військові пенсіонери, вони тримають державні прапори, повідомляють Українські новини. Пенсіонери вимагають провести перерахунок пенсій, оскільки після проведення пенсійної реформи пенсії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ігор Зінкевич Учасники пікету зібралися під стінами ЛОДА

Протестувальники вимагають підвищити пенсії військовослужбовцям

У середу, 17 січня, близько 12:00 приблизно 300 осіб перекрили рух на вул. Винниченка у центрі Львова з вимогою підвищення пенсій.

В акції приймають участь військові пенсіонери, вони тримають державні прапори, повідомляють Українські новини.

Пенсіонери вимагають провести перерахунок пенсій, оскільки після проведення пенсійної реформи пенсії військових пенсіонерів не виросли.

Поліція веде переговори про розблокування проїзду.

Крім того, 70 осіб 17 січня близько 11:00 перекрили трасу «Львів - Рава-Руська» у Львівській області з тією ж вимогою.

Акція проходить у селі Воля-Висоцька, протестувальники заблокували роботу пункту пропуску «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні (Львівська область).

Як повідомлялося, у середу на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсії військовослужбовцям мають бути перераховані із січня 2018 року. Законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям може бути ухвалений Верховною Радою у лютому.

Читайте статті «Главкома»:

«Підвищення пенсій: чому не усім і не відразу? Відповідає Пенсійний фонд»

«Пенсійна реформа. Про що мовчить Гройсман?»

Чому цей рік новий. Як зміниться життя українців у 2018-му