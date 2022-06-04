Фунт стерлінгів: бізнес Абрамовича продадуть за рекордно низькою ціною

Рішення про продаж Truphone прийнято на тлі введення санкцій щодо Абрамовича британською та європейською владою

Британський оператор зв'язку Truphone, що належить російському бізнесменові Роману Абрамовичу і його партнерам, буде проданий за рекордно низькою ціною. Всього за 1 фунт стерлінгів. Про це повідомляє Financial Times.

Рішення про продаж Truphone прийнято на тлі введення санкцій щодо Абрамовича британською та європейською владою. Уточнюється, що російському олігарху належить 23 відсотки акцій компанії. Решта належать його партнерам по гірничо-металургійній компанії Evraz Олександру Абрамову і Олександру Фролову.

За інформацією співрозмовників видання, покупцями стануть німецький бізнесмен Хакан Коч, що займається вживаними автомобілями, і його партнер по бізнесу Піррос Куссіос, який раніше вже мав відношення до сфери телекомунікацій. При цьому Коч отримає 90 відсотків акцій, в той час, як Куссіосу дістанеться десять відсотків.

Як повідомляє FT, в рамках операції нинішні власники Truphone зобов'язуються інвестувати в компанію понад 10 млн фунтів стерлінгів (12,5 млн доларів), а також погасять борги компанії. Відзначається, що, за умовами угоди, у разі, якщо вартість компанії зросте, нинішні власники отримають до третини коштів, які вони спочатку інвестували в Truphone.

За даними видання, угода буде укладена вже в червні.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі». За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить $4 млрд.

25 травня Абрамович отримав дозвіл британського уряду продати клуб.

Кошти від продажу клубу надійдуть на заморожений банківський рахунок, який контролюється урядом Великої Британії.