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    Військові знищили вертоліт та 11 безпілотників окупантів

    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н - Військові знищили вертоліт та 11 безпілотників окупантів
    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н
    фото з відкритих джерел

    Загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей

    Росіяни завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

    Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено протиповітряною обороною.

    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА «Орлан-10», два БпЛА «Форпост» та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два «Орлани» знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

    Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей:

    • 1 вертоліт;
    • 11 БпЛА ОТР;
    • 2 крилаті ракети.

    Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили вертоліт та 11 безпілотників окупантів