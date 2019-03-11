Військовим на передову не підвозитимуть скриньки для голосування - Наєв



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За словами Наєва, де буде можливість - військові підуть на дільниці і проголосують

Командувач операції Об'єднаних сил запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація

Військовим, які несуть службу на передових позиціях у зоні проведення операції Об'єднаних сил, не будуть підвозити скриньки з бюлетенями для голосування на виборах президента 31 березня.

Про це телеканалу «UA: Донбас» заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв, пишуть «Новости Донбасса».

«Є виборчі дільниці, жодних інших дій не передбачено. Там, де буде можливість відійти - підуть і проголосують, а де немає - будуть продовжувати захищати», - заявив він.

Наєв також запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація.

До слова, Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах 31 березня.

Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.