Військовим на передову не підвозитимуть скриньки для голосування - Наєв
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Командувач операції Об'єднаних сил запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація
Військовим, які несуть службу на передових позиціях у зоні проведення операції Об'єднаних сил, не будуть підвозити скриньки з бюлетенями для голосування на виборах президента 31 березня.
Про це телеканалу «UA: Донбас» заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв, пишуть «Новости Донбасса».
«Є виборчі дільниці, жодних інших дій не передбачено. Там, де буде можливість відійти - підуть і проголосують, а де немає - будуть продовжувати захищати», - заявив він.
Наєв також запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація.
До слова, Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах 31 березня.
Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.
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