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    Військовим на передову не підвозитимуть скриньки для голосування - Наєв

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    За словами Наєва, де буде можливість - військові підуть на дільниці і проголосують - Військовим на передову не підвозитимуть скриньки для голосування - Наєв
    За словами Наєва, де буде можливість - військові підуть на дільниці і проголосують

    Командувач операції Об'єднаних сил запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація

    Військовим, які несуть службу на передових позиціях у зоні проведення операції Об'єднаних сил, не будуть підвозити скриньки з бюлетенями для голосування на виборах президента 31 березня.

    Про це телеканалу «UA: Донбас» заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв, пишуть «Новости Донбасса». 

    «Є виборчі дільниці, жодних інших дій не передбачено. Там, де буде можливість відійти - підуть і проголосують, а де немає  - будуть продовжувати захищати», - заявив він.  

    Наєв також запевнив, що серед військових не проводиться передвиборна агітація.

    До слова, Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах 31 березня.

    Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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