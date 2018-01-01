Визначився порядок виступів конкурсантів у фіналі нацвідбору на «Євробачення 2018»

Фінальний відбір відбудеться 24 лютого

Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на «Євробачення 2018».

Жеребкування провели з участю всіх фіналістів у прямому ефірі після оголошення результатів другого півфіналу.

Порядок виступу у фіналі відбору такий: Kadnay; Tayanna; The Erised; Laud; VILNA; Melovin.

Фінал нацвідбору пройде в суботу, 24 лютого. «Євробачення 2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 та 10 травня, фінал – на 12 травня.

Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.



На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.