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    Визначився порядок виступів конкурсантів у фіналі нацвідбору на «Євробачення 2018»

    Фінальний відбір відбудеться 24 лютого
    Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на «Євробачення 2018».  Жеребкування провели з участю всіх фіналістів у прямому ефірі після оголошення результатів другого півфіналу. Порядок виступу у фіналі відбору такий: Kadnay; Tayanna; The Erised; Laud; VILNA; Melovin. Фінал нацвідбору пройде в суботу,
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    Фінальний відбір відбудеться 24 лютого

    Визначено порядок виступів конкурсантів у фіналі національного відбору на «Євробачення 2018».

     Жеребкування провели з участю всіх фіналістів у прямому ефірі після оголошення результатів другого півфіналу.

    Порядок виступу у фіналі відбору такий: Kadnay; Tayanna; The Erised; Laud; VILNA; Melovin.

    Фінал нацвідбору пройде в суботу, 24 лютого. «Євробачення 2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 та 10 травня, фінал – на 12 травня.

    Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

    На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

    Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

    Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

    Джамала Євробачення конкурс жеребкування Португалія
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