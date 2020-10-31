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    Влада Грузії оплатить населенню комуналку за чотири місяці

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    Уряд Грузії візьме на себе оплату газу і електроенергії - Влада Грузії оплатить населенню комуналку за чотири місяці
    Уряд Грузії візьме на себе оплату газу і електроенергії

    Рішення прийнято для подолання кризових наслідків від карантину, введеного через епідемію коронавірусу

    Уряд Грузії заплатить за газ і електроенергію, яку місцеві домогосподарства використовують у листопаді-лютому.

    Про це повідомило видання «Новини Грузії» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Георгія Гахарію.

    «З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це буде чотири місяці, починаючи з листопада», – сказав він.

    За словами грузинського прем'єра, це рішення прийнято для подолання кризових наслідків від карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

    «Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергію до 200 кВт/год, а також до 200 м3 газу, включаючи плату за воду й очищення. Це той мінімум, чим сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», – заявив Гахарія.

    Ті, хто не потребує такої допомоги, можуть подати відповідну заяву, уточнив прем'єр.

    До слова, «Нафтогаз» попереджає про зрив опалювального сезону у 24 містах через борги виробників тепла.

    Також повідомлялося, що «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ у листопаді.

    ЖКГ газ комуналка електроенергія Грузія криза уряд влада
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