Влада Грузії оплатить населенню комуналку за чотири місяці

Уряд Грузії візьме на себе оплату газу і електроенергії

Рішення прийнято для подолання кризових наслідків від карантину, введеного через епідемію коронавірусу

Уряд Грузії заплатить за газ і електроенергію, яку місцеві домогосподарства використовують у листопаді-лютому.

Про це повідомило видання «Новини Грузії» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Георгія Гахарію.

«З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це буде чотири місяці, починаючи з листопада», – сказав він.

За словами грузинського прем'єра, це рішення прийнято для подолання кризових наслідків від карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

«Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергію до 200 кВт/год, а також до 200 м3 газу, включаючи плату за воду й очищення. Це той мінімум, чим сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», – заявив Гахарія.

Ті, хто не потребує такої допомоги, можуть подати відповідну заяву, уточнив прем'єр.

До слова, «Нафтогаз» попереджає про зрив опалювального сезону у 24 містах через борги виробників тепла.

Також повідомлялося, що «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ у листопаді.