Влада Італії оголосила надзвичайний стан через обвал мосту в Генуї



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Обвал мосту в Генуї

Серед загиблих в результаті обвалу є іноземці, в тому числі молдаванин, двоє албанців і троє французів

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у регіоні навколо Генуї у зв’язку з обвалом мосту.

Про це повідомляє Reuters.

Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади.

Він також наголосив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування і застосує відповідні заходи.

За останніми даними, в результаті обвали секції мосту загинули 39 людей, пошукова операція триває. Наразі відомо, що серед загиблих в результаті обвалу є іноземці, в тому числі молдаванин, двоє албанців і троє французів.

Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані, що двоє українців постраждали внаслідок обвалення мосту, і нині перебувають у лікарні «Сан Мартін».

Раніше повідомлялося, що українців немає серед загиблих унаслідок обвалення мосту в італійському місті Генуя.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

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