Влада Ізраїлю почала висилати нелегалів з дітьми



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Жінка була затримана близько місяця тому в Петах-Тіква

Управління реєстрації населення (міграційна служба) при МВС Ізраїлю повідомила про депортацію у ніч на понеділок, 29 липня, громадянки Філіппін і її 11-місячної дочки. Жінка була затримана близько місяця тому в Петах-Тіква. Про повідомляє 9tv.

Це перше видворення іноземки з неповнолітньою дитиною, здійснене в рамках нинішньої гучного програми по виявленню і депортації з Ізраїлю незаконних робочих, переважно громадян Філіппін.

Раніше повідомлялося, що чиновники МВС мають намір найближчим часом вислати з країни приблизно сто нелегалів з дітьми шкільного віку і молодше.

Найбільш резонансним став випадок 35-річної філіппіки Опресіни Кванакі і її 12-річного сина Майкла Джеймса, який народився і виріс в Ізраїлі. Близько тижня тому вони були затримані і поміщені в КПЗ міграційної служби в аеропорту ім. Бен-Гуріона. Як заявили в МВС, жінку з сином депортують в найближчі дні.



На захист Каванак встали правозахисні організації і навіть однокласники Майкла, які провели в Бен-Гуріоні демонстрацію протесту.

До слова, на початку червня повідомлялося, що з початку року в Ізраїль не пустилипонад 1900 українців.

Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

В посольстві України у Ізраїлі заявили, що головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції.