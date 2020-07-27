Окупаційна влада Криму назвала причину смерті трирічного сина кримського в’язня Кремля
Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинокОкупаційна влада Криму назвала утоплення причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.
Про це повідомляється на сайті так званого Головного слідчого управління СК Росії по Криму і Севастополю.
Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинок.
Слідчі повідомили, що не знайшли ознак кримінальної смерті, а час настання смерті відповідає часу його зникнення.
В рамках розслідування кримінальної справи слідчим належить встановити всі причини і умови, що сприяли тому, що сталося, а також дати відповідну правову оцінку всім обставинам трагедії.
Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов.
Протягом трьох днів його шукали тисячі небайдужих і окупаційні спецслужби.
Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня.