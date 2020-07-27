Окупаційна влада Криму назвала причину смерті трирічного сина кримського в’язня Кремля



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Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня

Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинок

Окупаційна влада Криму назвала утоплення причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.

Про це повідомляється на сайті так званого Головного слідчого управління СК Росії по Криму і Севастополю.

Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинок.

Слідчі повідомили, що не знайшли ознак кримінальної смерті, а час настання смерті відповідає часу його зникнення.

В рамках розслідування кримінальної справи слідчим належить встановити всі причини і умови, що сприяли тому, що сталося, а також дати відповідну правову оцінку всім обставинам трагедії.

Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов.

Протягом трьох днів його шукали тисячі небайдужих і окупаційні спецслужби.

Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня.

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