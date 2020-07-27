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    Події в Україні

    Окупаційна влада Криму назвала причину смерті трирічного сина кримського в’язня Кремля

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    Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня - Окупаційна влада Криму назвала причину смерті трирічного сина кримського в’язня Кремля
    Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня

    Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинок

    Окупаційна влада Криму назвала утоплення причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.

    Про це повідомляється на сайті так званого Головного слідчого управління СК Росії по Криму і Севастополю.

    Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованій поруч зі входом в будинок.

    Слідчі повідомили, що не знайшли ознак кримінальної смерті, а час настання смерті відповідає часу його зникнення.

    В рамках розслідування кримінальної справи слідчим належить встановити всі причини і умови, що сприяли тому, що сталося, а також дати відповідну правову оцінку всім обставинам трагедії.

    Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов. 

    Протягом трьох днів його шукали тисячі небайдужих і окупаційні спецслужби.

    Мусу Сулейманова знайшли мертвим у неділю, 26 липня. 

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