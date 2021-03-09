Влада Таїланду дозволила туристам проводити карантин на яхті

Нова програма самоізоляції дозволить туристам проводити час на борту яхти або невеликого круїзного лайнера на Пхукеті

Туристи, які приїжджають до Таїланду, можуть провести обов'язкову двотижневу самоізоляцію на яхті. Таким чином уряд сподівається, що нова ініціатива принесе 58 мільйонів доларів доходу від яхтового туризму, який зазнав великих втрат через пандемію та карантин. Як пише BBC, у січні країна намагалася врятувати туристичну сферу тим, що дозволила мандрівникам проводити карантин на полі для гольфу.

Нова програма самоізоляції дозволить відвідувачам з негативним результатом тесту на коронавірус проводити час на борту яхти або невеликого круїзного лайнера на Пхукеті. Уряд очкує, що близько 100 яхт візьмуть участь в цій ініціативі.

Мандрівники повинні будуть носити спеціальний браслет, який відстежуватиме життєво важливі показники, включно з температурою і артеріальним тиском, а також відстежуватиме місце розташування власника за допомогою GPS. За заявою уряду, пристрій може передавати інформацію про свого носія навіть у морі в радіусі 10 км.

Крім цього, міністр туризму Таїланду заявив, що запропонує іноземцям план проведення карантину в популярних туристичних районах, в тому числі на пляжних курортах.

Наразі всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати сертифікат на в’їзд (Certificate of Entry).

Уряд Таїланду скорочує період обов’язкового перебування в карантині для вакцинованих від коронавірусу іноземних громадян з 14 до семи днів. Як наголошується в опублікованому в понеділок пресреліз міністерства охорони здоров’я королівства, нове правило набирає чинності з квітня поточного року