Влада залишила українців сам на сам з епідемією коронавірусу – Герасимов



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Аптеки і магазини розпродали усі антисептики та медичні маски Фото: Главком

У більшості аптек і магазинах країни масок та антисептиків в продажу немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів

Нова влада бездіяла та не готувалася до протидії розповсюдження епідемії коронавірусу в Україні, в результаті українці залишились сам на сам у боротьбі з коронавірусом, а злочинці наживаються на біді людей. Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради.

Він продемонстрував фото оголошень про те, що масок та антисептиків в аптеках немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів.

«Що сьогодні коїться з масками, антисептиками і всім іншим? Їх просто немає. А якщо є, то ціни захмарні», – зазначив співголова фракції.

«Ви знаєте, в такий час в цивілізованих країнах маски та антисептики роздаються безкоштовно», – зауважив Артур Герасимов.

«Я думаю, всі чули заяву уряду про 10 мільйонів масок. Але де вони? Ви коли їх збираєтеся доставляти до людей?», – додав депутат.

Артур Герасимов зазначив, що в ЗМІ опублікована інформація про те, як понад 900 тон масок були продані за кордон.

«І я тут підтримую колег, які вже згадували інтерв’ю прем’єра Словаччини, яке чув весь світ, що їм пропонували маски за готівку. А коли словаки приготували готівку, партія масок була перехоплена іншою країною», – додав він.

Співголова фракції підкреслив, що після цієї заяви ми не побачили жодної реакції правоохоронних органів.

«Ми вимагаємо негайно проінформувати суспільство і Верховну Раду про відповідальність тих, хто провалив підготовку до протидії епідемії. Бо це є злочинна бездіяльність влади, яка залишила людей сам на сам з епідемією, а зайнята лише політичними переслідуваннями», – заявив Артур Герасимов.

Він підкреслив, що фракція також вимагає від влади терміново забезпечити населення безкоштовними масками антисептиками та безкоштовними тестами на коронавірус, щоб кожен бажаючий міг швидко і безкоштовно це зробити.

«Також вимагаємо не на словах, а на ділі підтримати наших лікарів», – наголосив депутат.

Артур Герасимов також підкреслив, що не вирішується проблема з поверненням українців з-за кордону.

«Ми отримуємо величезну кількість сигналів від українців, які не можуть повернутися додому. Я думаю не тільки ми, а будь-хто в цій залі. Пане Зеленський, мало просто закликати, треба ще професійно це забезпечити. Ви взагалі володієте ситуацією з квитками? Бо квитків просто немає, а якщо вони є, то вони коштують в рази дорожче», – підкреслив він.

«Ви обіцяли кінець епохи жадібності? Так от всі знають, що в критичний для українців за кордоном момент одна вітчизняна авіакомпанія, що належить одному дуже відомому олігарху, підвищила ціни на квитки подекуди в дванадцять разів», – зауважив депутат.

«Ми вимагаємо від влади, щоб негайно з основних європейських країни – Італія, Іспанія, Франція – були вивезені українці, які опинилися в пастці епідемії через бездіяльність і непрофесійність влади. Використовуйте не тільки чартери, а й літаки ДСНД і всі наявні можливості», – додав він.

За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.

Нагадаємо, що на тлі пандемії коронавірусу у світі авіакомпанія Коломойського різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону.

До слова, прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

Тим часом у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.

Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Зокрема, нардепи пропонують зупиняти громадський транспорт на деякі години. Зауважимо, що Рада планує провести позачергове засідання у вівторок.

Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Також відзавтра Київ закриває кафе, торговельні центри, розважальні заклади

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.

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