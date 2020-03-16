Влада залишила українців сам на сам з епідемією коронавірусу – Герасимов
У більшості аптек і магазинах країни масок та антисептиків в продажу немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів
Нова влада бездіяла та не готувалася до протидії розповсюдження епідемії коронавірусу в Україні, в результаті українці залишились сам на сам у боротьбі з коронавірусом, а злочинці наживаються на біді людей. Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради.
Він продемонстрував фото оголошень про те, що масок та антисептиків в аптеках немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів.
«Що сьогодні коїться з масками, антисептиками і всім іншим? Їх просто немає. А якщо є, то ціни захмарні», – зазначив співголова фракції.
«Ви знаєте, в такий час в цивілізованих країнах маски та антисептики роздаються безкоштовно», – зауважив Артур Герасимов.
«Я думаю, всі чули заяву уряду про 10 мільйонів масок. Але де вони? Ви коли їх збираєтеся доставляти до людей?», – додав депутат.
Артур Герасимов зазначив, що в ЗМІ опублікована інформація про те, як понад 900 тон масок були продані за кордон.
«І я тут підтримую колег, які вже згадували інтерв’ю прем’єра Словаччини, яке чув весь світ, що їм пропонували маски за готівку. А коли словаки приготували готівку, партія масок була перехоплена іншою країною», – додав він.
Співголова фракції підкреслив, що після цієї заяви ми не побачили жодної реакції правоохоронних органів.
«Ми вимагаємо негайно проінформувати суспільство і Верховну Раду про відповідальність тих, хто провалив підготовку до протидії епідемії. Бо це є злочинна бездіяльність влади, яка залишила людей сам на сам з епідемією, а зайнята лише політичними переслідуваннями», – заявив Артур Герасимов.
Він підкреслив, що фракція також вимагає від влади терміново забезпечити населення безкоштовними масками антисептиками та безкоштовними тестами на коронавірус, щоб кожен бажаючий міг швидко і безкоштовно це зробити.
«Також вимагаємо не на словах, а на ділі підтримати наших лікарів», – наголосив депутат.
Артур Герасимов також підкреслив, що не вирішується проблема з поверненням українців з-за кордону.
«Ми отримуємо величезну кількість сигналів від українців, які не можуть повернутися додому. Я думаю не тільки ми, а будь-хто в цій залі. Пане Зеленський, мало просто закликати, треба ще професійно це забезпечити. Ви взагалі володієте ситуацією з квитками? Бо квитків просто немає, а якщо вони є, то вони коштують в рази дорожче», – підкреслив він.
«Ви обіцяли кінець епохи жадібності? Так от всі знають, що в критичний для українців за кордоном момент одна вітчизняна авіакомпанія, що належить одному дуже відомому олігарху, підвищила ціни на квитки подекуди в дванадцять разів», – зауважив депутат.
«Ми вимагаємо від влади, щоб негайно з основних європейських країни – Італія, Іспанія, Франція – були вивезені українці, які опинилися в пастці епідемії через бездіяльність і непрофесійність влади. Використовуйте не тільки чартери, а й літаки ДСНД і всі наявні можливості», – додав він.
За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.
Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.
Нагадаємо, що на тлі пандемії коронавірусу у світі авіакомпанія Коломойського різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону.
До слова, прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина.
Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.
Тим часом у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.
Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.
Зокрема, нардепи пропонують зупиняти громадський транспорт на деякі години. Зауважимо, що Рада планує провести позачергове засідання у вівторок.
Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.
З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.
Також відзавтра Київ закриває кафе, торговельні центри, розважальні заклади
Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.
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