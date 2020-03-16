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    Влада залишила українців сам на сам з епідемією коронавірусу – Герасимов

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    Аптеки і магазини розпродали усі антисептики та медичні маски&nbsp; - Влада залишила українців сам на сам з епідемією коронавірусу – Герасимов
    Аптеки і магазини розпродали усі антисептики та медичні маски 
    Фото: Главком

    У більшості аптек і магазинах країни масок та антисептиків в продажу немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів

    Нова влада бездіяла та не готувалася до протидії розповсюдження епідемії коронавірусу в Україні, в результаті українці залишились сам на сам у боротьбі з коронавірусом, а злочинці наживаються на біді людей. Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради.

    Він продемонстрував фото оголошень про те, що масок та антисептиків в аптеках немає, а ціни на маски в деяких супермаркетах піднялися в декілька разів.

    «Що сьогодні коїться з масками, антисептиками і всім іншим?  Їх просто немає. А якщо є, то ціни захмарні», – зазначив співголова фракції.

    «Ви знаєте, в такий час в цивілізованих країнах маски та антисептики роздаються безкоштовно», – зауважив Артур Герасимов.

    «Я думаю, всі чули заяву уряду про 10 мільйонів масок. Але де вони? Ви коли їх збираєтеся доставляти до людей?», – додав депутат.

    Артур Герасимов зазначив, що в ЗМІ опублікована інформація про те, як понад 900 тон масок були продані за кордон.

    «І я тут підтримую колег, які вже згадували інтерв’ю прем’єра Словаччини, яке чув весь світ, що їм пропонували маски за готівку. А коли словаки приготували готівку, партія масок була перехоплена іншою країною», – додав він.

    Співголова фракції підкреслив, що після цієї заяви ми не побачили жодної реакції правоохоронних органів.

    «Ми вимагаємо негайно проінформувати суспільство і Верховну Раду про відповідальність тих, хто провалив підготовку до протидії епідемії. Бо це є злочинна бездіяльність влади, яка залишила людей сам на сам з епідемією, а зайнята лише політичними переслідуваннями», – заявив Артур Герасимов.

    Він підкреслив, що фракція також вимагає від влади терміново забезпечити населення безкоштовними масками антисептиками та безкоштовними тестами на коронавірус, щоб кожен бажаючий міг швидко і безкоштовно це зробити.

    «Також вимагаємо не на словах, а на ділі підтримати наших лікарів», – наголосив депутат.

    Артур Герасимов також підкреслив, що не вирішується проблема з поверненням українців з-за кордону.

    «Ми отримуємо величезну кількість сигналів від українців, які не можуть повернутися додому. Я думаю не тільки ми, а будь-хто в цій залі. Пане Зеленський, мало просто закликати, треба ще професійно це забезпечити. Ви взагалі володієте ситуацією з квитками? Бо квитків просто немає, а якщо вони є, то вони коштують в рази дорожче», – підкреслив він.

    «Ви обіцяли кінець епохи жадібності? Так от всі знають, що в критичний для українців за кордоном момент одна вітчизняна авіакомпанія, що належить одному дуже відомому олігарху, підвищила ціни на квитки подекуди в дванадцять разів», – зауважив депутат.

    «Ми вимагаємо від влади, щоб негайно з основних європейських країни – Італія, Іспанія, Франція – були вивезені українці, які опинилися в пастці епідемії через бездіяльність і непрофесійність влади. Використовуйте не тільки чартери, а й літаки ДСНД і всі наявні можливості», – додав він.

    За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

    Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.

    Нагадаємо, що на тлі пандемії коронавірусу у світі авіакомпанія Коломойського різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону.

    До слова, прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина.

    Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

    Тим часом у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.

    Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Зокрема, нардепи пропонують зупиняти громадський транспорт на деякі годиниЗауважимо, що Рада планує провести позачергове засідання у вівторок.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Також відзавтра Київ закриває кафе, торговельні центри, розважальні заклади

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.

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