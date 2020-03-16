Нардепи пропонують зупиняти громадський транспорт на деякі години



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В Україні з минулого тижня почали дезинфікувати громадський транспорт

У вівторок нардепи планують зібратися на позачергове засідання Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький разом із представниками депутатських фракцій і груп ініціюватимуть зупинку на певні години роботи громадського транспорту для протидії поширенню епідемії коронавірусу.

Про це Радуцький повідомив на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

«Ми сьогодні на групі разом з усіма представниками усіх фракцій і груп вирішили ініціювати на цьому ж засіданні на вівторок (позачерговому засіданні Верховної Ради, – ред.) постанову Верховної Ради зі ще збільшення карантинних заходів – ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби... І ще раз зараз будемо розмовляти, але ми вважаємо що громадський транспорт треба зупиняти й робити його по деяких годинах. Усе, що не стосується життєзабезпечення країни, – молоко, хліб, – я маю на увазі виробництво, має бути зупинено, це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра», – сказав Радуцький.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19. Із них чотири – у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Зауважимо, що Рада планує провести позачергове засідання у вівторок.

Сьогодні стало відомо, що на Львівщині рекомендують обмежити збори людей у групах до 10 осіб.

Також відзавтра Київ закриває кафе, торговельні центри, розважальні заклади