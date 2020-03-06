Власник турфірми на Львівщині виявився торгівцем зброєю



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Під час обшуків було вилучено автомат АК-47, пістолет Smith and Wesson і боєприпаси Фото: СБУ

Оперативники СБУ затримали підприємця під час чергової спроби збуту зброї

Правоохоронці викрили у Львівській області злочинну групу, яка спеціалізувалася на незаконній торгівлі зброєю.

Як повідомили у Службі безпеки України, її організував власник одного з місцевих туристичних агентств, а його спільниками стали колишні військовослужбовці ЗСУ.

За попередньою версією слідства, протиправний бізнес організував власник однієї з львівських туристичних фірм разом зі своїм знайомим колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. Через закордонні зв`язки відставник закуповував в одній із європейських країн зброю та нелегально переправляв її в Україну. Комерсант відповідав за пошук «клієнтів» та безпосередньо організовував збут зброї. Покупцями були переважно представники місцевих кримінальних кіл. Як кур`єра зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого безробітного.

Власника туристичної фірми правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в середмісті Львова під час чергової спроби збуту двох пістолетів-автоматів «Скорпіон» та двох пістолетів «Glock» та «Lager» іноземного виробництва, чотирьох магазинів, набоїв до них. За нелегальний товар зловмисник планував отримати $ 8 700.

Раніше правоохоронці задокументували два факти продажу зловмисниками вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час п`яти обшуків, проведених за місцями проживання учасників групи у Львові та області, вилучено автомат АК-47, пістолет «Smith and Wesson» гранату, велику кількість патронів, а також холодну й колекційну зброю без документів, понад 2 тисячі доларів та паспорт виданий іноземною установою.

Наразі виявлені засоби ураження надіслані для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального проводження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, залучених до незаконного обігу зброї. Крім того перевіряється причетність туристичної фірми до оборудок із коштами та підробкою документів.