Власникам Ever Given не вдалося зняти арешт з контейнеровоза

Управління Суецького каналу буде тримати корабель, доки не вирішиться питання компенсації

Апеляція власника контейнеровоза Ever Given на арешт корабля, який нещодавно заблокував рух Суецьким каналом, була відхилена єгипетським судом. Про це повідомляє міжарабський телеканал Al Arabiya.

Управління Суецького каналу затримало контейнеровоз, вимагаючи компенсації в розмірі $916,5 млн за зрив судноплавства каналом. Власник Ever Given у відповідь звинувачує Управління Суецького каналу і вимагає виплати $100 тис.

Єгипет очікує виплати компенсації за майже тижневе блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину. Компенсація охоплює вартість рятувальної операції, збитки через призупинення руху та втрачені транзитні збори.

«Це право країни», – заявив глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє.

Водночас він не уточнив, хто саме виплачуватиме компенсацію, але попередив, що контейнеровозу і вантажам з нього не дозволять залишити Єгипет, якщо питання про збиток буде передано до суду. ЗМІ відзначали, що процес може бути складним, тому що Ever Given належить японській компанії, обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.

Нагадаємо, що вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море у березні. 400-метрове судно, яке прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, застрягло посеред каналу майже на тиждень.

Тим часом власники Ever Given обвинувачують в інциденті адміністрацію каналу. На їх думку, велетенський контейнеровоз мали супроводжувати щонайменше два буксири, але цього не трапилося.