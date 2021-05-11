Суецький канал розширять після історії з контейнеровозом Ever Given

Контейнеровоз Ever Given сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу та спричинив світовій торгівлі збики на мільярди доларів

Правління каналу планує збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер

Адміністрація Суецького каналу вирішила розширити та поглибити ділянку, на якій наприкінці березня на шість днів застряг контейнеровоз Ever Given. Про це повідомив голова правління Суецького каналу Усама Рабі, цитує Reuters.

Рабі розповів, що планують збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер. Її хочуть розширити на 40 метрів та поглибити на 2 метри.

Крім того, планують добудувати й другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році — завдяки їй судна змогли рухатися в обидві сторони. Її планують продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Рабі зазначив, що хоч канал хотіли покращити й раніше, інцидент з Ever Given зробив ці плани більш терміновими. На презентації проєкту розширення каналу був також присутній президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Він наголосив, що роботи слід закінчити упродовж 24 місяців.

Надвеликий контейнеровоз Ever Given 23 березня застряг боком у каналі на північ від порту Суец. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. 29 березня судно вдалося повністю зняти з мілини та розблокувати рух каналом. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки.

Однак після інциденту влада Єгипту заявила, що не випустить гігантський контейнеровоз Ever Given, поки його власники не виплатять майже мільярд доларів компенсації за хаос, який спричинило судно.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дати можливість проходити більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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