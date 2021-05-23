Власники контейнеровозу Ever Given вимагають в адміністрації Суецького каналу відшкодування

400-метрове вантажне судно Ever Given 23 березня сіло на мілину у південній частині Суецького каналу

Власники намагаються скасувати необхідність виплати майже $1 млрд штрафу адміністрації Суецького каналу

Власники контейнеровозу Ever Given, який в березні тиждень блокував Суецький канал, обвинувачують в інциденті адміністрацію каналу.

Як повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що цю позицію власників контейнеровозу у суді висловили їх адвокати, які оскаржують правомірність затримання судна адміністрацією Суецького каналу. На їх переконання, адміністрація каналу припустилася помилки, дозволивши контейнеровозу зайти у канал під час поганої погоди.

«Записи із судна, представлені в суді, показали незгоду між штурманами адміністрації каналу та їх командним центром стосовно того, чи пускати судно у канал», – йдеться у матеріалі.

За словами адвокатів, велетенський контейнеровоз мали супроводжувати щонайменше два буксири, але цього не трапилося.

Власники Ever Given у суді намагаються скасувати необхідність виплати майже $1 млрд штрафу адміністрації Суецького каналу, натомість вимагаючи $100 тис. відшкодування за неправомірне затримання судна, яке залишається пришвартованим у Єгипті з березня.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Як повідомлялося, адміністрація Суецького каналу вирішила розширити та поглибити ділянку, на якій наприкінці березня на шість днів застряг контейнеровоз Ever Given.