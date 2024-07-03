Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 

Через атаку РФ по Полтавщині уламками пошкоджено школу і дитячий садочок

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще троє отримали поранення

Російські окупанти, у середу 3 липня атакували Полтавщину, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє поранені.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.

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За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.

Додамо, 3 липня, росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Внаслідок чого постраждало 47 людей, п'ятеро загинули.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.