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Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: Telegram/Сергій Лисак

39 людей постраждало, через російський удар по Дніпру

Сьогодні, 3 липня, росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Внаслідок чого загинуло постраждало 47 людей, п'ятеро загинули. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро», – йдеться у повідомленні.

Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено) фото 1
фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

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Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна безпілотник

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