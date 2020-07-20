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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» знаходиться у стані, коли вона шкодить всій економіці України, - нардеп

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    «Укрзалізниця» знаходиться у стані, коли вона шкодить всій економіці України, - нардеп

    За підсумками січня-березня 2020 року «Укрзалізниця» отримала збиток у розмірі 7 млрд грн

    Нинішній стан «Укрзалізниці» шкодить економіці, держава має встановити на підприємстві дієвий контроль. Про це завив народний депутат України Олексій Гончаренко.

    «Залізниця – це кровоносна система економіки і те, від того, в якому вона зараз знаходиться стані, дуже шкодить цій державві і дуже шкодить всій економіці України», - сказав Гончаренко.

    На його думку, держава має встановити дієвий контроль за роботою «Укрзалізниці», щоб підприємство підтримувало економіку, і саме виходячи з цієї мети мають встановлюватись тарифи на перевезення. 

    «Укрзалізниця» - це державне підприємство і тому потрібен контроль держави у вигляді Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури… На «Укрзалізниці» мають бути встановлені тарифи, щоб ця структура виконувала свою головну функцію – підтримати економіку держави, її не можна розглядати як окрему одиницю. Треба розуміти, що це хребет економіки, саме так до неї відноситись, рахувати тарифи і таке інше. Виходячи з інтересів економіки в цілому», - наголосив Гончаренко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підсумками січня-березня 2020 року «Укрзалізниця» отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.

    Президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи «Укрзалізниці» повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.

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