Водіїв автобусів, які перевозитимуть евакуйованих з Китаю громадян, також відправлять на карантин



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Чотири автобуси буде виділено для перевезення громадян України та інших країн і один автобус - для екіпажу літака і осіб, які супроводжуватимуть громадян

П’ятеро водіїв автобусів, які перевозитимуть евакуйованих з китайського Уханя громадян до місць обсервації, також залишаться в місцях тимчасового розміщення евакуйованих на карантин. Про це повідомив заступник директора департаменту швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Сніцар.

«Тільки п’ять водіїв, які будуть виконувати перевезення цих людей і екіпажу... Ці п’ять водіїв також залишаються додатково на обсервацію», - сказав він.

Він також зазначив, що чотири автобуси буде виділено для перевезення громадян України та інших країн і один автобус - для екіпажу літака і осіб, які супроводжуватимуть цих громадян.

Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір залучити 33 працівників і 12 одиниць техніки для забезпечення карантину для громадян, евакуйованих із Китаю.

Як повідомлялось, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на брифінгу в середу підкреслив, що серед іноземців вісім громадян Аргентини, п’ять - Домініканської Республіки, п’ять - Еквадору, чотири - Сальвадору, два - Казахстану, два - Коста-Ріки, один - Ізраїлю, один - Чорногорії, один - Панами.

У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що літак для евакуації українців прилетить в Ухань о 22:00 за місцевим часом 19 лютого.

Раніше повідомлялось, що літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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