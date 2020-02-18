Стало відомо, коли вилетить і повернеться в Україну літак з китайського Уханя



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Літак SkyUp, на якому повернуться з Китаю українці, вилетить о 02:50 ночі

На борт літака будуть допущені для евакуації тільки здорові громадяни, перевірку яких проведуть китайські та українські медичні працівники

Сьогодні, 18 лютого, Україна отримала дозвіл на здійснення польоту спеціальним рейсом з міста Ухань, аби доставити українців, які знаходяться на території Китаю, додому.

Як повідомляє Урядовий портал, на виконання отриманого дозволу літак спеціального рейсу SkyUp вилетить із Києва о 2:50 ночі 19 лютого. Повернеться літак до України 20 лютого о 8 ранку.

«Ми повністю готові до процесу евакуації громадян та відправлення літака до Уханя. Команда, яка полетить до китайської провінції пройшла відповідне навчання. Вони зможуть надавати допомогу згідно зі встановленими правилами епідемічної безпеки», – наголосила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

Вона підкреслила, що на борт літака будуть допущені для евакуації тільки здорові громадяни, перевірку яких проведуть китайські та українські медичні працівники. Окрім цього, для надання медичної допомоги, якщо це буде необхідним, в літаку перебуватимуть кваліфіковані лікарі.

Наразі фахівцями опрацьовуються чотири варіанти об’єктів у різних регіонах України.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць повідомив, що до України будуть евакуйовані 49 українців і до 25 осіб іноземців (громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії).

«Іноземні громадяни будуть евакуйовані відповідно до норм міжнародної взаємодії та пройдуть обсервацію разом із українцями, а пізніше будуть відправлені до себе додому», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.