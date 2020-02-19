Зустріч українців з Уханя: мешканці Львівщини заблокували автомобілями під’їзд до місцевого госпіталю (відео)



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Скріншот з відеозапису

До воріт шпиталю почали звозити автомобільні шини

У середу, 19 лютого, у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю. Близько 14:00 до брами шпиталю почали звозити автомобільні шини. Паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Про це пише Zaxid.net.

«Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, пустий госпіталь – завозіть, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. В нас іншого виходу немає. Бо ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація», – зазначила працівниця госпіталю.

Пізніше у ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило й керівництво госпіталю.

«Це відбувались симуляційні навчання. Близько восьмої ранку в ЛОДА рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання щодо ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні установи. Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій», – зазначив гендиректор госпіталю Максим Прикупенко. За його словами, інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.

«Пацієнти, які мали бути виписані, були виписані додому. Всіх решта пацієнтів при потребі переводили в інші лікувальні установи області та міста», – зазначив Максим Прикупенко.

«Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас дійсно багато пацієнтів. І заклад визначався в разі необхідності, в разі виникнення надзвичайної ситуації, якщо би була потреба, щось відбулося з літаком при посадці», – сказав Максим Прикупенко.

У мережі Facebook журналістка Наталка Волосацька опублікувала відео, на якому зафіксовано, що люди, які заблокували автомобільними шинами в'їзну браму госпіталю, відмовляються будь-кого впускати та випускати.

Зазначимо, за словами заступника голови ЛОДА Івана Собка, уже відомо, де евакуйованих людей поселять на час 14-денного карантину. Проте наразі він відмовися розголошувати цю інформацію, наголосивши, що карантин евакуйовані українці проходитимуть не на Львівщині.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.



