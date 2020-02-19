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    Суспільство

    Літак з евакуйованими з Китаю українцями перенаправили у «Бориспіль»

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    Борт SkyUp відправиться в напрямку Китаю о 02:50 19 лютого

    Борт авіакомпанії SkyUp прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше

    Літак авіакомпанії SkyUp з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань через епідемію коронавірусу, прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

    Згідно з онлайн-табло SkyUp, рейс PQ7302 вилетить з Уханя у четвер, 20 лютого, та здійснить посадку в Алмати приблизно о 04:05 за місцевим часом.

    О 05:05 літак вилетить до України. Його прибуття до аеропорту Бориспіль очікується о 08:05.

    888.

    Рейс з Києва до Алмати відправиться о 02:50 19 лютого. Для евакуації українців зафрахтували 17-річний Boeing 737−700.

    Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

    Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

    Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

    До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

    Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого.  У МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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