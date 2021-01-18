Під час святкування Водохреща на «Гідропарку» відкриють другий вихід
Задля уникнення скупчення людей на станції «Гідропарк» працюватимуть обидва вестибюлі
У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Таке рішення ухвалено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк».
Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі.
«Просимо дотримуватися карантинних заходів та бажаємо гарного свята!» – додали в метрополітені.
Раніше Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще у столиці скасують традиційне купання в ополонці. Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.
Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції.
Дивіться, як відбувалося свято Водохреща у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.