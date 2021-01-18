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    Під час святкування Водохреща на «Гідропарку» відкриють другий вихід

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    Східний&nbsp;&laquo;Гідропарку&raquo;&nbsp; працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00 - Під час святкування Водохреща на «Гідропарку» відкриють другий вихід
    Східний «Гідропарку»  працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00
    Фото з відкритих джерел

    Задля уникнення скупчення людей на станції «Гідропарк» працюватимуть обидва вестибюлі

    У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Таке рішення ухвалено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк».

    Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі.

    «Просимо дотримуватися карантинних заходів та бажаємо гарного свята!» – додали в метрополітені.

    Раніше Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще у столиці скасують традиційне купання в ополонці. Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.

    Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції.

    Дивіться, як відбувалося свято Водохреща у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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    Теги: Київ метро Гідропарк Свято Водохреща
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