Під час святкування Водохреща на «Гідропарку» відкриють другий вихід

Східний «Гідропарку» працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00

Задля уникнення скупчення людей на станції «Гідропарк» працюватимуть обидва вестибюлі

У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Таке рішення ухвалено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк».

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі.

«Просимо дотримуватися карантинних заходів та бажаємо гарного свята!» – додали в метрополітені.

Раніше Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще у столиці скасують традиційне купання в ополонці. Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції.

Дивіться, як відбувалося свято Водохреща у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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