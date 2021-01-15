Православна церква України про Водохреще: купання не «змиває» гріхів

Пірнання в ополонку не складає змісту свята і не є замінником участі у богослужінні й молитві, - архієпископ

У нашій країні традиція купатися на Водохреща в ополонці з‘явилася наприкінці 1990 на початку 2000 років, - Євстратій (Зоря)

Церковного припису щодо потреби у день Богоявлення (Водохреща), 19 січня, занурюватися у святу воду, як такого немає. Про це написав архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook.

Зоря нагадав про розвінчання кількох міфів навколо купань на Водохреща.

«Якщо коротко:

1. Гріхів купання не змиває ─ для очищення від гріхів існують сповідь та інші таїнства. Так само пірнання в ополонку не складає змісту свята і не є замінником участі у богослужінні й молитві.

2. Жодного церковного припису щодо потреби у день Богоявлення занурюватися у святу воду ─ НЕМАЄ. Серед традицій минулого такої в Україні не було, хоча подібна традиція є у елліністичних Церквах. Однак вони переважно звершують служіння у більш південних країнах. В нашій країні такі звичаї з‘явилися зовсім недавно, наприкінці 1990 на початку 2000 років», ─ наголосив архієпископ.

Як повідомлялося, «любителям пірнати треба добре подумати». На Водохреще будуть страшні морози.

До речі, спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти, з'являться в усіх областях.

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