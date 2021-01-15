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    Православна церква України про Водохреще: купання не «змиває» гріхів

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    Пірнання в ополонку не складає змісту свята і не є замінником участі у богослужінні й молитві, - архієпископ - Православна церква України про Водохреще: купання не «змиває» гріхів
    Пірнання в ополонку не складає змісту свята і не є замінником участі у богослужінні й молитві, - архієпископ

    У нашій країні традиція купатися на Водохреща в ополонці з‘явилася наприкінці 1990 на початку 2000 років, - Євстратій (Зоря)

    Церковного припису щодо потреби у день Богоявлення (Водохреща), 19 січня,  занурюватися у святу воду, як такого немає. Про це написав архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook.

    Зоря нагадав про розвінчання кількох міфів навколо купань на Водохреща.

    «Якщо коротко:

    1. Гріхів купання не змиває ─ для очищення від гріхів існують сповідь та інші таїнства. Так само пірнання в ополонку не складає змісту свята і не є замінником участі у богослужінні й молитві.

    2. Жодного церковного припису щодо потреби у день Богоявлення занурюватися у святу воду ─ НЕМАЄ. Серед традицій минулого такої в Україні не було, хоча подібна традиція є у елліністичних Церквах. Однак вони переважно звершують служіння у більш південних країнах. В нашій країні такі звичаї з‘явилися зовсім недавно, наприкінці 1990 на початку 2000 років», ─ наголосив архієпископ.

    Як повідомлялося, «любителям пірнати треба добре подумати». На Водохреще будуть страшні морози.

    До речі, спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти, з'являться в усіх областях. 

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    Теги: церква свята православна церква Facebook
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