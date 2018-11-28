Українські військові проведуть стрільби по морських цілях
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Міноборони готує навчальні стрільби в акваторії морів
У грудні відбудуться стрільби з комплексу С-125 2-Д1 по морських і надводних цілях, а в січні пройдуть випробування ЗРК «Куб»
Міноборони планує у грудні провести навчальні стрільби по морських і надводних цілях. Про це в середу, 28 листопада, повідомив заступник начальника Генштабу генерал-майор Родіон Тимошенко, повідомляє «112 Україна».
«Найближчим часом ми плануємо провести, у грудні, стрільби з комплексу С-125 2-Д1 по морських і надводних цілях. Комплекс виконує завдання як щодо захисту повітряного простору держави, так і оборони з моря», - сказав Тимошенко.
Він анонсував проведення випробування зенітно-ракетного комплексу «Куб» у січні 2019 року.
Також вживаються заходи з нарощування протиповітряної оборони.
Крім того, в грудні планується проведення зборів резервістів першої черги і доукомплектування військових частин. У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.
Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.
Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.
28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.
Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.
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