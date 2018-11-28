  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські військові проведуть стрільби по морських цілях

    • Розсилка
    <p>Міноборони готує навчальні стрільби в акваторії морів</p> - Українські військові проведуть стрільби по морських цілях

    Міноборони готує навчальні стрільби в акваторії морів

    У грудні відбудуться стрільби з комплексу С-125 2-Д1 по морських і надводних цілях, а в січні пройдуть випробування ЗРК «Куб»

    Міноборони планує у грудні провести навчальні стрільби по морських і надводних цілях. Про це в середу, 28 листопада, повідомив заступник начальника Генштабу генерал-майор Родіон Тимошенко, повідомляє «112 Україна».

    Читайте також

    «Найближчим часом ми плануємо провести, у грудні, стрільби з комплексу С-125 2-Д1 по морських і надводних цілях. Комплекс виконує завдання як щодо захисту повітряного простору держави, так і оборони з моря», - сказав Тимошенко.

    Він анонсував проведення випробування зенітно-ракетного комплексу «Куб» у січні 2019 року.

    Також вживаються заходи з нарощування протиповітряної оборони.

    Крім того, в грудні планується проведення зборів резервістів першої черги і доукомплектування військових частин. У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде

    Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

    Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.

     

    Читайте також
    Чорне море Міноборони закон військові навчання військові воєнний стан Азовське море Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ