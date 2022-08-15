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Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході
ЗСУ знищили по одній базі окупантів на півдні та сході
фото з відкритих джерел

Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі

Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, в неділю, 14 серпня, були «демілітаризовані» дві бази окупантів – у місті Токмак (Запорізька область) та в місті Попасна на Луганщині.

Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі Херсонської області. 

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.

Водночас Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку.

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