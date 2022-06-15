ЗСУ звільнили два села біля Ізюма – депутат міськради

Рашисти намагаються просуватися у бік Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ у зоні ООС

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив, що ЗСУ звільнили села Співаківка та Заводи, розташовані по обидва боки річки Сіверський Донець. Про це він розповів в ефірі «Еспресо», додаючи, що українські захисники продовжують вдалі контратаки навіть попри велике скупчення ворожих військ, які, до речі, є деморалізованими.

«На Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти також намагаються просуватися у бік міста Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ у зоні Операції Об'єднаних сил. Однак ЗСУ і сили ТРО тримають оборону і завдають контрударів противнику по флангах, – розповів він. – Сподіваємося, нашим військовим вдасться закріпитися на звільнених рубежах, і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане звільнення Ізюма».

Нещодавно ЗСУ взяли під контроль ще одне селище на Херсонщині.

Нагадаємо, станом на ранок 15 червня на Харківському напрямку підрозділи противника за підтримки вертольотів армійської авіації намагалися не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

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