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    Волинські ЗМІ: Довіреною особою Гриценка став брат екс-регіонала, який кликав в Україну Путіна

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    <span>&nbsp;</span><span>Іван Смітюх</span><span>&nbsp;свого часу перебував у лавах Партії регіонів<strong></strong></span> - Волинські ЗМІ: Довіреною особою Гриценка став брат екс-регіонала, який кликав в Україну Путіна
     Іван Смітюх свого часу перебував у лавах Партії регіонів
    Фото: Вісті Ковельщини

    В епоху президентства Януковича Іван Смітюх був призначений ним на посаду голови Ковельської райдержадміністрації

    Довірена особа кандидата на посаду президента України Анатолія Гриценка у виборчому окрузі №21 на Волині з центром у місті Ковелі – рідний брат колишнього народного депутата України від Партії регіонів Григорія Смітюха – Іван Євдокимович Смітюх. Про це інформує сайт ЦВК.

    Як пише видання «Волинь.ua», Іван Смітюх – не лише рідний брат екс-нардепа від Партії регіонів, а й сам перебував у лавах партії, увійшовши до складу фракції ПР у Волинській обласній раді та депутатської групи «Рідна Волинь», підконтрольної призначеному Віктором Януковичем на посаду голови Волинської ОДА Борису Клімчуку.

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    Крім того, в епоху президентства Віктора Януковича Іван Смітюх теж був призначений Віктором Федоровичом - на посаду голови Ковельської райдержадміністрації. Нині ж керує приватним сільгосппідприємством на Ковельщині, яке нещодавно «вляпалось» у скандал із масовим отруєнням бджіл.

    Його ж рідний брат Григорій Смітюх «знеславився» тим, що під час Революції гідності на одній із акцій антимайдану закликав в Україну Путіна, аби той прийшов на допомогу «нуждающімся в паддєржкє…».

    Видання зазначає, що «ще один брат цієї зовсім не святої «трійці» – Василь Смітюх – якимось дивом уникнув люстрації та продовжує працювати начальником відділу прокуратури міста Києва, та ще й дозволяє собі сідати за кермо автівки свого брата, хильнувши пива під час фінальних змагань із міні-футболу на «Кубок Генерального прокурора України».

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