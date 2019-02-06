Волинські ЗМІ: Довіреною особою Гриценка став брат екс-регіонала, який кликав в Україну Путіна



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Іван Смітюх свого часу перебував у лавах Партії регіонів Фото: Вісті Ковельщини

В епоху президентства Януковича Іван Смітюх був призначений ним на посаду голови Ковельської райдержадміністрації

Довірена особа кандидата на посаду президента України Анатолія Гриценка у виборчому окрузі №21 на Волині з центром у місті Ковелі – рідний брат колишнього народного депутата України від Партії регіонів Григорія Смітюха – Іван Євдокимович Смітюх. Про це інформує сайт ЦВК.

Як пише видання «Волинь.ua», Іван Смітюх – не лише рідний брат екс-нардепа від Партії регіонів, а й сам перебував у лавах партії, увійшовши до складу фракції ПР у Волинській обласній раді та депутатської групи «Рідна Волинь», підконтрольної призначеному Віктором Януковичем на посаду голови Волинської ОДА Борису Клімчуку.

Крім того, в епоху президентства Віктора Януковича Іван Смітюх теж був призначений Віктором Федоровичом - на посаду голови Ковельської райдержадміністрації. Нині ж керує приватним сільгосппідприємством на Ковельщині, яке нещодавно «вляпалось» у скандал із масовим отруєнням бджіл.

Його ж рідний брат Григорій Смітюх «знеславився» тим, що під час Революції гідності на одній із акцій антимайдану закликав в Україну Путіна, аби той прийшов на допомогу «нуждающімся в паддєржкє…».

Видання зазначає, що «ще один брат цієї зовсім не святої «трійці» – Василь Смітюх – якимось дивом уникнув люстрації та продовжує працювати начальником відділу прокуратури міста Києва, та ще й дозволяє собі сідати за кермо автівки свого брата, хильнувши пива під час фінальних змагань із міні-футболу на «Кубок Генерального прокурора України».