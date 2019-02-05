Голосування за кандидатів, які вибачалися перед Кадировим, буде зрадою армії України - Геращенко



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Ірина Геращенко нагадала, як визволений з полону окупантів Вадим Свириденко, став свідком катування побратимів кадирівцями на Донбасі

Більшість кандидатів у президенти не мають уявлення про обов'язки глави держави, - нардеп

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що голосування за кандидатів у президенти, які просили пробачення у голови Чечні Рамзана Кадирова, буде зрадою армії України. Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

Геращенко нагадала, зокрема, як визволений з полону окупантів Вадим Свириденко, нині уповноважений президента з питань реабілітації учасників АТО, став свідком катування побратимів кадирівцями на Донбасі.

«Знаєте, в залі стоїть один, кого вдалося витягти, Вадік Свириденко. Він герой. У людини ампутовані всі кінцівки. Його віддали після Дебальцевого бандити оці тільки тому, що вони думали, що Вадим помре. І він сидів поряд зі своїми побратимами, до яких вийшли кадирівці і кажуть: «Выбирай, что тебе отрезать, нос или ухо?». Скажіть, будь ласка, в нас є кандидати, які в Кадирова просили пробачення? Як ми будемо за них голосувати? Чи це не буде зрада Вадима? Чи це не буде зрада нашої армії?», - наголосила віце-спікер.

Геращенко також додала, що, на її думку, більшість кандидатів у президенти, які подали документи до ЦВК, не мають реального уявлення про обов'язки глави держави.

«89 кандидатів кажуть, що вони хочуть стати президентами, то треба сказати, що ми будемо обирати не тільки президента, а й верховного головнокомандувача і головного дипломата. Чи ці люди взагалі в своєму житті уявляють, що президентство - це лідерство, це не тільки фотографія поряд з лідерами, а ти маєш говорити з ними на рівних? Я в цьому дуже сумніваюся», - прокоментувала перший віце-спікер.

Геращенко також заявила, що більшість з кандидатів нічим не допомогла армії України, а навіть навпаки.

Як відомо, вибачення у Рамзана Кадирова просив у 2014 році комік Володимир Зеленський, який нині є кандидатом у президенти на виборах 2019 року. В ефірі програми Зеленського було показано відео, на якому Кадиров плаче начебто через повалення пам’ятника Леніну. Однак жарт викликав осуд з боку мусульман, бо справжні сльози Кадирова були зняті під час молитви. «Якщо відео когось образило, я приношу вибачення», - сказав шоумен.